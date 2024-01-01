Великая Lee (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Она была фотомоделью для «Vogue», иконой стиля и примером для многих, а потом сама решила стать фотографом и потрясла весь мир своими работами. Об истории Ли Миллер расскажет фильм «Великая» (2024).
Вдохновляющее биографическое повествование и глубокое исследование женской самобытности и силы — все это про драму «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли. Мы увидим становление уже зрелой женщины, бывшей модели, как культового фотографа, а также проникнем за кулисы ее личной философии. Кто помог ей сформировать такой взгляд на мир? Как она нашла свое призвание? Почему именно ее работами восхищались столь многие?
Смелые работы и наполненная вдохновением жизнь.
Рейтинг
- ЭКРежиссёр
Эллен
Кёрас
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Марион
Котийяр
- Актриса
Андреа
Райзборо
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- Актёр
Джош
О’Коннор
- ДМАктёр
Джеймс
Мюррэй
- АКАктёр
Аринзе
Кин
- ВКАктёр
Винсент
Колумб
- ПМАктёр
Патрик
Милле
- СБАктёр
Сэмюэл
Барнетт
- ЗААктриса
Зита
Анро
- ЭХСценарист
Элизабет
Ханна
- ДКСценарист
Джон
Колли
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- ТЛПродюсер
Трой
Льюм
- ДКПродюсер
Джон
Колли
- ЛДПродюсер
Лем
Доббс
- ФДПродюсер
Финола
Двайер
- ЭХПродюсер
Элизабет
Ханна
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- МОХудожник
Майкл
О’Коннор
- ПЭОператор
Павел
Эдельман
- АДКомпозитор
Александр
Деспла