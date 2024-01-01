Великая Lee (Фильм 2024) смотреть онлайн

Великая
8.82024, Lee
Драма, Военный113 мин18+
От модели Vogue до военного фотокорреспондента: Кейт Уинслет в драме о жизни великой Ли Миллер
О фильме

Она была фотомоделью для «Vogue», иконой стиля и примером для многих, а потом сама решила стать фотографом и потрясла весь мир своими работами. Об истории Ли Миллер расскажет фильм «Великая» (2024).

Вдохновляющее биографическое повествование и глубокое исследование женской самобытности и силы — все это про драму «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли. Мы увидим становление уже зрелой женщины, бывшей модели, как культового фотографа, а также проникнем за кулисы ее личной философии. Кто помог ей сформировать такой взгляд на мир? Как она нашла свое призвание? Почему именно ее работами восхищались столь многие?

Страна
США, Великобритания, Австралия, Сингапур, Венгрия
Жанр
Военный, Драма
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великая»