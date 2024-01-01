Великая Lee (Фильм 2024) смотреть онлайн

Она была фотомоделью для «Vogue», иконой стиля и примером для многих, а потом сама решила стать фотографом и потрясла весь мир своими работами. Об истории Ли Миллер расскажет фильм «Великая» (2024).



Вдохновляющее биографическое повествование и глубокое исследование женской самобытности и силы — все это про драму «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли. Мы увидим становление уже зрелой женщины, бывшей модели, как культового фотографа, а также проникнем за кулисы ее личной философии. Кто помог ей сформировать такой взгляд на мир? Как она нашла свое призвание? Почему именно ее работами восхищались столь многие?



