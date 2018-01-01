Биография

Ноэми Мерлан — французская актриса, режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат премии «Люмьер». Родилась в Париже 27 ноября 1988 года. В первые годы карьеры была моделью. Ходила на французские актерские курсы «Курсы Флоран». Выступала в театральных постановках. Продюсировала два короткометражных фильма — Je suis #unebiche и Shakira. Ее режиссерский дебют — это французская романтическая драма Mi Iubita Mon Amour. Ноэми Мерлан впервые исполнила роль в кино в фильме «Смерть в любви». Известна игрой в таких кинолентах, как «Полное разрешение», «Сразу после заката», «Жюли Леско», «Поющие завтра», «Этот неловкий момент», «Девчонки из Плесси», «Брат», «Закон Кристофера», «Сердцеед» и «День матери». Из недавних проектов — «Портрет девушки в огне», «Джамбо», «Один год, одна ночь» и «Великая». В 2024 году получила главную роль во французской эротической драме «Эммануэль».