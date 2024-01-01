Девушки на балконе (фильм, 2024) смотреть онлайн

Три подруги напрашиваются в гости к красавчику-соседу, однако вскоре их симпатия сменяется шоком и яростью. Черная комедия «Девушки на балконе» — фильм актрисы и режиссера Ноэми Мерлан, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале и где она сыграла одну из главных ролей.



Начинающая писательница Николь и ее подруги, вебкамщица Руби и актриса Элиз, пережидают аномальную жару у себя дома в Марселе. Они собираются на балконе и наблюдают за мужчиной в здании напротив — накаченным фотографом Маньяни. Николь очарована знойным красавчиком и даже подумывает написать о нем роман. Ее счастью нет предела, когда Маньяни приглашает всех подруг к себе. После бурной ночи уставшие Николь и Элиз возвращаются к себе, а Руби остается на фотосессию. Однако с утра девушки обнаруживают, что Руби вернулась окровавленная и шокированная тем, что произошло накануне.



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