Куриоса (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Откровенная мелодрама об эротических экспериментах высшего общества Франции конца XIX века. 1895 год. Пьер Луис, который вот-вот будет на слуху у всей страны благодаря своей поэзии, и его товарищ Генри Де Ранье без ума от одной и той же женщины — Мари Де Эрэдия, смелой дочки их общего ментора. Ее безумно влечет к Пьеру, но в конце концов Мари выбирает Генри, состояние которого значительно больше. С разбитым сердцем Пьер отправляется в Алжир. Там он знакомится с Зорой, и у них начинается бурный роман, в процессе которого он познает искусство эротической фотографии. Спустя год Пьер и Зора приезжают в Париж. Узнав об этом, Мари сразу же бросается к бывшему другу, предлагая позировать обнаженной перед его объективом.



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