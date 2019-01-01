Куриоса (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Откровенная мелодрама об эротических экспериментах высшего общества Франции конца XIX века. 1895 год. Пьер Луис, который вот-вот будет на слуху у всей страны благодаря своей поэзии, и его товарищ Генри Де Ранье без ума от одной и той же женщины — Мари Де Эрэдия, смелой дочки их общего ментора. Ее безумно влечет к Пьеру, но в конце концов Мари выбирает Генри, состояние которого значительно больше. С разбитым сердцем Пьер отправляется в Алжир. Там он знакомится с Зорой, и у них начинается бурный роман, в процессе которого он познает искусство эротической фотографии. Спустя год Пьер и Зора приезжают в Париж. Узнав об этом, Мари сразу же бросается к бывшему другу, предлагая позировать обнаженной перед его объективом.
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СтранаФранция
ЖанрИсторический, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ЛЖРежиссёр
Лу
Жене
- Актриса
Ноэми
Мерлан
- Актёр
Нильс
Шнайдер
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- Актриса
Камелия
Жордана
- Актриса
Амира
Касар
- СДАктёр
Скали
Дельпейра
- ЭДАктёр
Эмильен
Дьяр-Детоф
- МВАктриса
Матильда
Варнье
- МРАктриса
Мелоди
Ришар
- ДБАктёр
Дамиен
Боннар
- ЛЖСценарист
Лу
Жене
- РДСценарист
Рафаэль
Деплешен
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- СРОператор
Симон
Рока
- АРКомпозитор
Арно
Реботини