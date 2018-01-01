Биография

Нильс Шнайдер — канадский актер. Обладатель премий Trophée Chopard, «Сезар». Рыцарь французского Ордена искусств и литературы. Родился в Париже 18 июня 1987 года. По отцовской линии происходит из семьи русских эмигрантов. Его отец, Жан-Поль Шнайдер, был актером, а мать — моделью. Когда ему было 9 лет, семья переехала в Канаду, в Монреаль. Нильс Шнайдер начал свою актерскую карьеру в 2007 году, сыграв главную роль в драме Le goût du néant. Затем снялся в драме «Все прекрасно» и сыграл свою прорывную роль в картине к «Я убил свою маму». Картина стала победителем Каннского фестиваля в номинации «Особый взгляд», номинировалась на премию «Сезар» как лучший фильм на иностранном языке и вошла в десятку лучших фильмов Канады 2010 года на Международном кинофестивале в Торонто. Благодаря этому фильму Шнайдер стал широко известен в родной стране, и о нем впервые услышали в мире. А широкое международное признание получил за свою игру в фильме «Воображаемая любовь». К заметным ролям актера также можно отнести сыгранные им в фильмах «Черный алмаз», «Одна встреча», «Любовь и страсть. Далида», «Невозможная любовь», «Икар», «Банды Парижа» и «Великая ирония».