Банды Парижа
Wink
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Банды Парижа
7.62023, Apaches
Боевики, Триллеры90 мин18+
Чтобы отомстить за смерть брата, уличная воровка внедряется в ряды бандитов, но внезапно влюбляется в их главаря
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Банды Парижа (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкая историческая приключенческая драма о девушке, разрывающейся между жаждой мести и страстной любовью. Конец XIX века. Молодую уличную воровку Билли арестовывают по ложному обвинению в убийстве своего брата. На самом же деле тот погиб от руки Жезу, предводителя банды «Апаши», вселяющей страх в сердца парижан. Освободившись, Билли решает внедриться в их ряды, чтобы жестоко покарать каждого, кто хоть как-то замешан в расправе. Вот только чем ближе она оказывается к своей цели, тем больше она начинает сомневаться в себе, оказавшись под влиянием чар обворожительного главаря.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Банды Парижа»

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