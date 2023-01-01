Банды Парижа (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Дерзкая историческая приключенческая драма о девушке, разрывающейся между жаждой мести и страстной любовью. Конец XIX века. Молодую уличную воровку Билли арестовывают по ложному обвинению в убийстве своего брата. Н�а самом же деле тот погиб от руки Жезу, предводителя банды «Апаши», вселяющей страх в сердца парижан. Освободившись, Билли решает внедриться в их ряды, чтобы жестоко покарать каждого, кто хоть как-то замешан в расправе. Вот только чем ближе она оказывается к своей цели, тем больше она начинает сомневаться в себе, оказавшись под влиянием чар обворожительного главаря.



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