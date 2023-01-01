7.62023, Apaches
Боевики, Триллеры90 мин18+
Чтобы отомстить за смерть брата, уличная воровка внедряется в ряды бандитов, но внезапно влюбляется в их главаря
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Банды Парижа (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Дерзкая историческая приключенческая драма о девушке, разрывающейся между жаждой мести и страстной любовью. Конец XIX века. Молодую уличную воровку Билли арестовывают по ложному обвинению в убийстве своего брата. Н�а самом же деле тот погиб от руки Жезу, предводителя банды «Апаши», вселяющей страх в сердца парижан. Освободившись, Билли решает внедриться в их ряды, чтобы жестоко покарать каждого, кто хоть как-то замешан в расправе. Вот только чем ближе она оказывается к своей цели, тем больше она начинает сомневаться в себе, оказавшись под влиянием чар обворожительного главаря.
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Информация
СтранаФранция
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- РКРежиссёр
Ромен
Киро
- АИАктриса
Алис
Исааз
- Актёр
Нильс
Шнайдер
- РПАктёр
Род
Парадо
- ААктёр
Артюс
- ЭГАктриса
Эмили
Гавуа-Кан
- БЛАктёр
Брюно
Лоше
- Актёр
Доминик
Пинон
- ЖКАктёр
Жан-Люк
Кушар
- ЮБАктёр
Юго
Бекер
- АААктриса
Армель
Абибу
- РКСценарист
Ромен
Киро
- ФПСценарист
Фанни
Пеллю
- ФППродюсер
Фанни
Пеллю
- ТБПродюсер
Томас
Бертон
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актёр дубляжа
Артемий
Соколов-Савостьянов
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЖБХудожник
Жаром
Бассен