Биография

Артемий Соколов-Савостьянов — российский актер театра и кино, актер дубляжа, продюсер, сценарист. Родился в Москве 24 апреля 1998 года. В 2019 окончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Изучал актерское мастерство на курсе Бориса Морозова. Поет, танцует, играет на фортепиано, флейте и барабанах, а также озвучивает иностранные фильмы. Принимает участие в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой» и состоит в труппе Театра Сатиры. Артемий Соколов-Савостьянов сыграл в таких отечественных проектах, как «Красные браслеты», «Училка», «Последнее испытание», «Надвое».