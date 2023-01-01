Великая ирония (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
50-й полнометражный фильм Вуди Аллена — остросюжетная трагикомедия о романе замужней женщины и подающего надежды писателя, который привел к трагедии.
Однажды, прогуливаясь по Парижу, писатель �Ален встречает свою школьную знакомую Фанни. Она работает в аукционном доме неподалеку и страдает в несчастливом браке с богачом-бизнесменом Жаном. Ален признается, что Фанни ему нравилась в старшей школе, а ту, в свою очередь, привлекает его романтичность, столь непохожая на эгоизм мужа. Так начинается их роман, который кажется невероятной удачей — пока Жан не начинает подозревать супругу в неверности.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- ЛдАктриса
Лу
де Лааж
- Актёр
Нильс
Шнайдер
- АЛАктриса
Анна
Лаик
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- ЯШАктёр
Янник
Шуара
- ГдАктёр
Гийом
де Тонкедек
- УНАктёр
Уильям
Надилам
- Актриса
Эльза
Зильберштейн
- АВАктёр
Арно
Вьяр
- ЖБАктриса
Жанна
Бурно
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ЭАПродюсер
Эрика
Аронсон
- Продюсер
Летти
Аронсон
- РБПродюсер
Рафаэль
Бенолье
- ЕШАктриса дубляжа
Елизавета
Шэйх
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- ВРАктриса дубляжа
Варвара
Ревнюк
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- СГХудожница
Соня
Гранде
- ВСОператор
Витторио
Стораро