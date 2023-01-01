Великая ирония (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

50-й полнометражный фильм Вуди Аллена — остросюжетная трагикомедия о романе замужней женщины и подающего надежды писателя, который привел к трагедии.



Однажды, прогуливаясь по Парижу, писатель �Ален встречает свою школьную знакомую Фанни. Она работает в аукционном доме неподалеку и страдает в несчастливом браке с богачом-бизнесменом Жаном. Ален признается, что Фанни ему нравилась в старшей школе, а ту, в свою очередь, привлекает его романтичность, столь непохожая на эгоизм мужа. Так начинается их роман, который кажется невероятной удачей — пока Жан не начинает подозревать супругу в неверности.



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