Летти Аронсон
Letty Aronson
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 1 января 1943 г. (83 года)
Фильмография
Продюсер
- 7.4
Великая ирония2023, 92 мин
- 8.1
Иррациональный человек2015, 90 минБесплатно
- 8.5
Магия лунного света2014, 93 минБесплатно
- 8.0
Римские приключения2012, 106 минБесплатно
- 8.1
Сенсация2006, 91 минБесплатно
- 8.4
Матч Поинт2005, 118 минБесплатно
- 7.5
Кое-что еще2003, 104 минБесплатно
- 7.9
Голливудский финал2002, 107 минБесплатно
- 8.2
Проклятие нефритового скорпиона2001, 97 минБесплатно
- 7.9
Мелкие мошенники2000, 90 минБесплатно
- 7.8
Сладкий и гадкий1999, 91 минБесплатно
- 7.5
Разбирая Гарри1997, 91 минБесплатно
- 8.0
Все говорят, что я люблю тебя1996, 96 минБесплатно
- 7.2
Великая Афродита1995, 91 минБесплатно
- 8.1
Пули над Бродвеем1994, 94 минБесплатно