Пули над Бродвеем (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
8.11994, Bullets Over Broadway
Комедия, Криминал94 мин18+
О фильме
Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хватает. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги, но требуя поставить на главную роль свою бездарную подружку. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая актриса, нет актрисы — нет пьесы.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Джон
Кьюсак
- Актриса
Дайэнн
Уист
- Актриса
Дженнифер
Тилли
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- Актриса
Мэри-Луиз
Паркер
- ДУАктёр
Джек
Уорден
- ДВАктёр
Джо
Витерелли
- Актёр
Роб
Райнер
- ТУАктриса
Трейси
Ульман
- Актёр
Джим
Бродбент
- Сценарист
Вуди
Аллен
- ДМСценарист
Дуглас
МакГрат
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- Продюсер
Летти
Аронсон
- ДБПродюсер
Дж.Е.
Бюкейр
- ДДПродюсер
Джин
Думэниен
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- КДОператор
Карло
Ди Пальма