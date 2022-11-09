Пули над Бродвеем
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Пули над Бродвеем

Пули над Бродвеем (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

8.11994, Bullets Over Broadway
Комедия, Криминал94 мин18+

О фильме

Молодой и талантливый драматург написал пьесу, но денег на постановку, как всегда, не хватает. На помощь приходит известный гангстер из Нью-Йорка, предлагая деньги, но требуя поставить на главную роль свою бездарную подружку. Автор пьесы поставлен перед дилеммой: есть деньги и есть плохая актриса, нет актрисы — нет пьесы.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пули над Бродвеем»