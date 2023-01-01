Биография

Дженнифер Тилли – актриса, сценарист. Родилась в 1958. Играет в покер, публикуется в специализированном издании. Получила несколько фестивальных призов. Номинировалась на премии как лучшая актриса. Окончив колледж, получила звание бакалавра искусствоведения. Желание стать актрисой привело ее на телевизионные кастинги. Начинала в сериалах 80-х годов. В 1986 написала сценарий к фильму «Мэри». Первая главная роль Тилли – в комедии 1989 года «Скачи во весь опор». В 1993 году появилась в комедии «Сделано в Америке». Пробыв замужем 7 лет, актриса развелась и теперь состоит в отношениях с партнером по покеру. Участие в фильме «Пули над Бродвеем» принесло актрисе номинацию на «Оскара». И хотя премия от нее ускользнула, приглашения на съемки не заставили себя ждать. Ярко блеснула Дженнифер Тилли в фильме братьев Вачовски «Связь», где ей досталась одна из главных ролей, а после – премия как лучшей актрисе по версии португальского жюри. Зрителю запомнилась ее роль в серии триллеров о злой кукле Чаки. Озвучивание мультфильмов и съемки в сериалах 2000-х годов продолжили артистическую карьеру Тилли, однако в последнее время она больше играет в покер, чем на экране.