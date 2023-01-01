Чазз Пальминтери

Биография

Американский продюсер, талантливый драматург и знаменитый актер Калоджеро Лоренцо «Чазз» Палминтери – обладатель премии «Indie Hero Award» фестиваля независимых фильмов Method Fest за его выдающиеся достижения в кино. Родился будущий деятель киноиндустрии 15.05.1952 г. в Бронксе в семье домохозяйки Роуз и водителя Лоренцо. Он вырос в районе Бельмонт, имеет сицилийское происхождение. Сегодня артист живет в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Этот человек очень религиозен. В интервью описывает сам себя как «духовного», очень набожного католика. У него двое детей. Он является ярым фанатом New York Yankees. Режиссерский дебют состоялся для Чазза Пальминтери в фильмах «Оз» и «Ноэль». Наибольшую известность принесли Чаззу Пальминтери роли, за которые он был номинирован на Оскар за лучшую мужскую роль 2-го плана. Это к/ф «Пули над Бродвеем», «История Бронкса», Modern Family. У него также были известные драматические роли в таких популярных американских кинолентах, как «Бронксская сказка», «Обычные подозреваемые», «Семья Перес», «Джейд» и «Дьяволик», комедийные персонажи в «Оскаре», «Вниз на Землю». Недавние актерские работы включают «Беги без оглядки» и «Легенда».