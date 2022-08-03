США, середина 1970-х. Верные друзья Дьюс и Чаки с 15 лет промышляют грабежом, совершая вооруженные налеты на магазины. Они всегда выходят сухими из воды и всe делят пополам, но однажды им поступает предложение принять участие в масштабном ограблении с большим числом опытных подельников. Жажда огромных денег затмевает тревогу, и парни идут на самое рисковое дело в своей жизни.

