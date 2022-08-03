Легендарное ограбление
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Легендарное ограбление

Легендарное ограбление (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.12019, Vault
Триллер, Криминал95 мин18+

О фильме

США, середина 1970-х. Верные друзья Дьюс и Чаки с 15 лет промышляют грабежом, совершая вооруженные налеты на магазины. Они всегда выходят сухими из воды и всe делят пополам, но однажды им поступает предложение принять участие в масштабном ограблении с большим числом опытных подельников. Жажда огромных денег затмевает тревогу, и парни идут на самое рисковое дело в своей жизни.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легендарное ограбление»