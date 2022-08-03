Легендарное ограбление (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.12019, Vault
Триллер, Криминал95 мин18+
О фильме
США, середина 1970-х. Верные друзья Дьюс и Чаки с 15 лет промышляют грабежом, совершая вооруженные налеты на магазины. Они всегда выходят сухими из воды и всe делят пополам, но однажды им поступает предложение принять участие в масштабном ограблении с большим числом опытных подельников. Жажда огромных денег затмевает тревогу, и парни идут на самое рисковое дело в своей жизни.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ТДРежиссёр
Том
ДеНуччи
- Актёр
Тео
Росси
- Актёр
Клайв
Стэнден
- Актриса
Самира
Уайли
- Актёр
Дон
Джонсон
- Актёр
Чазз
Пальминтери
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ЭДАктёр
Эндрю
Дивофф
- ШРАктёр
Шон
Рейнгголд
- ЭЛАктёр
Эрик
Лютес
- НПАктёр
Ник
Принсип
- БДСценарист
Б.
Долан
- ТДСценарист
Том
ДеНуччи
- МВПродюсер
Мишель
Верди
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- БДКомпозитор
Б.
Долан