Биография

Станислав Стрелков – актер кино, режиссер озвучивания, радиоведущий, писатель. Родился в 1967 году. Образование получал на актерском факультете ВГИКа. Завершив обучение в 1989 году, начинает работу штатным актером киностудии имени Горького. Первые роли Стрелкова не блещут значимостью и разнообразием. Он играет в эпизодах; его персонажи малозначительны и не вызывают заметного зрительского отклика. Одновременно со съемками актер занимается озвучиванием. Умело меняя тембр голос, темп речи, интонационную окраску слов, артист дублирует Билла Мюррэя, Даниэля Отоя, Филиппа Нуаре и других звезд мирового экрана. В 1994 году приходит на радио, где становится вначале диктором и ведущим прямого эфира, а позже занимает должности редактора, режиссера, автора программ. Голос Стрелкова в фильмах последних десятилетий звучит и от мультяшных героев, и от персонажей боевиков, и от действующих лиц многосерийных постановок. Артист озвучивает компьютерные игры и кукольное шоу, режиссирует дубляж, пишет книги, учит молодежь. Не прекращается и участие актера в съемках. Отличные отзывы получил его Олсуфьев из сериала 2019 года «Екатерина. Самозванцы».