Станислав Стрелков
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 6 ноября 1967 г. (57 лет)
Биография
Станислав Стрелков – актер кино, режиссер озвучивания, радиоведущий, писатель. Родился в 1967 году. Образование получал на актерском факультете ВГИКа. Завершив обучение в 1989 году, начинает работу штатным актером киностудии имени Горького. Первые роли Стрелкова не блещут значимостью и разнообразием. Он играет в эпизодах; его персонажи малозначительны и не вызывают заметного зрительского отклика. Одновременно со съемками актер занимается озвучиванием. Умело меняя тембр голос, темп речи, интонационную окраску слов, артист дублирует Билла Мюррэя, Даниэля Отоя, Филиппа Нуаре и других звезд мирового экрана. В 1994 году приходит на радио, где становится вначале диктором и ведущим прямого эфира, а позже занимает должности редактора, режиссера, автора программ. Голос Стрелкова в фильмах последних десятилетий звучит и от мультяшных героев, и от персонажей боевиков, и от действующих лиц многосерийных постановок. Артист озвучивает компьютерные игры и кукольное шоу, режиссирует дубляж, пишет книги, учит молодежь. Не прекращается и участие актера в съемках. Отличные отзывы получил его Олсуфьев из сериала 2019 года «Екатерина. Самозванцы».
Фильмография
Актёр дубляжа
- 7.3
Иммигрант2023, 84 минБесплатно
- 8.1
Незваный гость2020, 98 минБесплатно
- 7.9
Любовь по ту сторону2020, 116 минБесплатно
- 8.8
Зверокрекеры2020, 103 мин
- 8.1
Легендарное ограбление2019, 95 минБесплатно
- 9.4
Расправь крылья2019, 108 минБесплатно
- 8.3
Точка невозврата2018, 104 минБесплатно
- 8.4
Лес самоубийц2015, 106 мин
- 8.6
Врата тьмы2015, 90 мин
- 8.0
Легкие деньги2014, 86 минБесплатно
- 6.8
Мы еще здесь2014, 83 минБесплатно
- 8.2
Дрянная девчонка2007, 91 минБесплатно
- 7.8
Экс-любовник2006, 87 минБесплатно
- 8.5
Карнавал2003
- 6.8
Лающие собаки никогда не кусают2000, 105 минБесплатно