Неизвестные страницы из жизни разведчика
Wink
Фильмы
Неизвестные страницы из жизни разведчика

Неизвестные страницы из жизни разведчика (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.71990, Неизвестные страницы из жизни разведчика
Драма, Военный89 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Советский разведчик, заброшенный на оккупированную немцами территорию, оказывается в трагической ситуации: высокие чины органов госбезопасности ставят его в положение отверженного. Однако он продолжает действовать - на свой страх и риск...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестные страницы из жизни разведчика»