Биография

Российский актер и продюсер Игорь Штернберг родился в Москве 19 августа 1961 года. Актерское образование получил в Щукинском театральном училище, специализацию режиссера-постановщика прошел на курсе при ВГТРК. Выпустился из училища в 1983 году и был зачислен в труппу Театра на Таганке, играя в котором решил пробовать себя в постановках как режиссер. Курсы окончил в 1992 году. В этом же году уехал жить в Израиль, где работал на Иерусалимском телевидении и в театре «Ноев ковчег». В 1996 году был приглашен в театр Лос-Анджелеса, работал и в Голливуде, возвращался к работе в Израиле. В 2000 году вернулся в Россию. Дебютировал в кино как актер, еще учась в театральном училище: роли в фильмах «Мелодия на два голоса» и «Все наоборот». Во время работы в театре иногда получал приглашения на эпизодические роли в сериалах. Фильмы Игоря Штернберга, в которых у него имеются значимые роли, начались с момента возвращения в Россию. Это «33 квадратных метра», затем «Бедная Настя», «Грехи отцов». Карьера актера комедийных фильмов и мелодрам прочно закрепилась. Роли Игоря Штернберга в фильмах более поздних – уже драматические у известных мастеров: «Вольф Мессинг», «Садовое кольцо». Карьеру режиссера-постановщика Игорь Штернберг начал еще за границей. В России известны его работы, такие как «Сила сердца», «Вдова», «Украденная свадьба», во многих он сам играл в качестве актера. Всего актерских работ – в 40 фильмах и 22 проекта режиссуры.