Алла и Коля были влюблены друг в друга с босоного деревенского детства. В знак своей любви они даже, как взрослые, «обручились» колечками.



Шло время. Их любовь только крепла, несмотря на недоброжелательность Колиной родни. Казалось, их счастью уже ничто не может помешать…



Но однажды Алла познакомилась с Игорем. Безобидный выезд за город резко изменил всю дальнейшую жизнь Аллы, Коли и Игоря. Героиня оказалась перед мучительным выбором, от которого зависит уже не только ее счастье.

