Родной человек (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Родной человек
Мелодрама90 мин18+
О фильме
Алла и Коля были влюблены друг в друга с босоного деревенского детства. В знак своей любви они даже, как взрослые, «обручились» колечками.
Шло время. Их любовь только крепла, несмотря на недоброжелательность Колиной родни. Казалось, их счастью уже ничто не может помешать…
Но однажды Алла познакомилась с Игорем. Безобидный выезд за город резко изменил всю дальнейшую жизнь Аллы, Коли и Игоря. Героиня оказалась перед мучительным выбором, от которого зависит уже не только ее счастье.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- ИШРежиссёр
Игорь
Штернберг
- АААктриса
Александра
Афанасьева-Шевчук
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- МКАктёр
Максим
Кречетов
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- ЕРАктриса
Елена
Ручкина
- ИШАктёр
Игорь
Штернберг
- ДВАктёр
Дмитрий
Воронцов
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- МТСценарист
Марина
Тарабанчук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко