Биография

Дмитрий Ратомский — актер театра, кино и телевидения. Родился в Минске 15 января 1982 года. Решил связать свою жизнь со сценой еще в старших классах, поэтому поступил в Белорусскую академию искусств. Позже продолжил обучение в Российском институте театрального искусства на курсе Марка Захарова. Еще в студенчестве Дмитрий Ратомский начал сниматься в кино, первой работой был фильм «Территория сопротивления» 2004 года. Сегодня фильмография актера насчитывает более 60 картин. Его можно встретить в таких сериалах, как «Чужое счастье», «Идеалистка», «Фишер», «Полосатое счастье», «Королева дорог», «Аквамарин», «Путейцы», «Истребители», «На твоей стороне».