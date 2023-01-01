WinkДмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 января 1982 г. (43 года)
Биография
Дмитрий Ратомский — актер театра, кино и телевидения. Родился в Минске 15 января 1982 года. Решил связать свою жизнь со сценой еще в старших классах, поэтому поступил в Белорусскую академию искусств. Позже продолжил обучение в Российском институте театрального искусства на курсе Марка Захарова. Еще в студенчестве Дмитрий Ратомский начал сниматься в кино, первой работой был фильм «Территория сопротивления» 2004 года. Сегодня фильмография актера насчитывает более 60 картин. Его можно встретить в таких сериалах, как «Чужое счастье», «Идеалистка», «Фишер», «Полосатое счастье», «Королева дорог», «Аквамарин», «Путейцы», «Истребители», «На твоей стороне».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Идеалистка2020Бесплатно
- 8.3
Война. Остаться человеком2018, 101 минБесплатно
- 8.8
Государственная граница. Ложная цель2015
- 9.1
Моя мама против2014Бесплатно
- 9.1
Государственная граница. Смертельный улов2014
- 9.1
Государственная граница. Афганский капкан2014
- 9.1
Государственная граница. Курьеры страха2013
- 8.8
Родной человек2013, 90 минБесплатно
- 9.0
Мать и мачеха2012, 184 минБесплатно
- 8.9
Андрейка2012Бесплатно