Жертва (сериал, 2026) смотреть онлайн

Пережившая нападение женщина оказывается втянута в пугающую историю с участием бывшего мужа и следователя. Сериал «Жертва» — мелодрама о побеге от прошлого.
Ольга живет обычной жизнью: работа, муж, дети. Но вот однажды после очередной изнурительной смены кто-то нападает на нее в парке, где ее находят спустя некоторое время. За расследование случившегося берется следователь Говоров, с удивлением узнавший в Ольге девушку, в которую был без памяти влюблен. Ситуация осложняется прибытием в город бывшего мужа Ольги, отсидевшего срок в колонии.
Кто стоит за недавними трагичными событиями, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Жертва» онлайн на Wink.
- Режиссёр
Владислав
Николаев
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- ВДАктёр
Владимир
Данай
- Актёр
Игорь
Гурьев
- Актёр
Валерий
Борисов
- ВЕСценарист
Валентин
Емельянов
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- ТСПродюсер
Татьяна
Северюхина
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- ВШПродюсер
Вика
Шахназарова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АКОператор
Антон
Комаров