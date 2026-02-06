Жертва (сериал, 2026) смотреть онлайн

Жертва
8.82026, Жертва 1 сезон
Мелодрама16+
Пережившая нападение женщина оказывается втянута в пугающую историю с участием бывшего мужа и следователя. Сериал «Жертва» — мелодрама о побеге от прошлого.

Ольга живет обычной жизнью: работа, муж, дети. Но вот однажды после очередной изнурительной смены кто-то нападает на нее в парке, где ее находят спустя некоторое время. За расследование случившегося берется следователь Говоров, с удивлением узнавший в Ольге девушку, в которую был без памяти влюблен. Ситуация осложняется прибытием в город бывшего мужа Ольги, отсидевшего срок в колонии.

Россия
Мелодрама

