Биография

Валерий Борисов — российский актер. Родился в Москве 14 марта 1985 года. Начал сниматься в середине нулевых: отметился появлением в сериале «След» и детективе «Следствие вели…». Сыграл больше сотни разноплановых ролей. Особенно часто воплощал на экране образы сотрудников правоохранительных органов. Самые известные работы — телефильмы «СашаТаня», «Ольга», «Ивановы-Ивановы», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Спасская», «Медиатор», «Кулагины», «Тверская», «Конец света», «Между нами выпал снег», «Морячка», «Пазл», «Слепой метод», «Провинциальный детектив», «Отверженная», «За нас с вами», «Разрешите обратиться». Пробовал себя в исторических многосерийных картинах: Борисова можно увидеть в проекте «Екатерина. Фавориты» и в криминальной драме о советской эпохе «Мосгаз. Последнее дело Черкасова». Среди последних работ — сериалы «Отмороженные», «Тихая гавань», «Зеркало для оборотня», «Инспектор Гаврилов», «Овчарка», «Как Деревянко Ломоносова играл». Актер исполнил эпизодическую роль в полнометражной картине «Руки Вверх!».