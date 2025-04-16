СМЕРШ 3
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СМЕРШ 3

СМЕРШ 3 (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, СМЕРШ 3 2 сезона
18+

Контент станет доступным 16.04.2025

Сезоны и серии

Объект 196Секретный истребитель

Сюжет

«СМЕРШ. 1944» — сериал о последних месяцах Великой Отечественной войны. В центре сюжета — сотрудники советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов.

Действие происходит в 1944 году: победа в войне уже близка, но немецкая разведка не сдается и продолжает разрабатывать опасные планы по диверсии. Двое офицеров «СМЕРШ» выполняют рискованные задания, чтобы сорвать замыслы врага и спасти жизни. В каждой из четырех новелл героев ждут новые враги, предательства, драматические повороты и борьба не только за Родину, но и за собственную судьбу.

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Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 3»