СМЕРШ 3 (сериал, 2025) смотреть онлайн
Контент станет доступным 16.04.2025
Сезоны и серии
Сюжет
«СМЕРШ. 1944» — сериал о последних месяцах Великой Отечественной войны. В центре сюжета — сотрудники советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов.
Действие происходит в 1944 году: победа в войне уже близка, но немецкая разведка не сдается и продолжает разрабатывать опасные планы по диверсии. Двое офицеров «СМЕРШ» выполняют рискованные задания, чтобы сорвать замыслы врага и спасти жизни. В каждой из четырех новелл героев ждут новые враги, предательства, драматические повороты и борьба не только за Родину, но и за собственную судьбу.
Если вы любите военные сериалы, не пропустите «СМЕРШ. 1944» — смотреть онлайн этот исторический детектив можно на Wink.
Все сезоны сериала СМЕРШ 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- Актёр
Сергей
Иванюк
- Актёр
Сергей
Комаров
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- ПДАктриса
Полина
Долиндо
- РМАктёр
Роман
Мигурский
- Актёр
Александр
Лавров
- Актёр
Валерий
Борисов
- ВРАктёр
Вадим
Рябинин
- ЕВАктёр
Егор
Втюрин
- ИУАктёр
Иван
Ушанов
- ССАктёр
Сергей
Соловьёв
- КБАктриса
Ксения
Борисова
- АМАктёр
Артём
Мосин-Щепачёв
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- АГАктриса
Анастасия
Груздева
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ГХАктриса
Гульнара
Хазеева
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АШАктёр
Александр
Шахов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- ГШАктёр
Георгий
Шиханов
- НГСценарист
Николай
Голиков
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- РКСценарист
Роман
Коломыцев
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Денис
Константинов
- МППродюсер
Марина
Платова
- САПродюсер
Светлана
Анохина
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов
- КСЗвукорежиссёр
Кирилл
Симаков