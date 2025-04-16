Объект 196
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СМЕРШ 3
Объект 196

СМЕРШ 3 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, Объект 196 4 серии
18+

Контент станет доступным 16.04.2025

Сезоны и серии

Объект 196Секретный истребитель

Сюжет

«СМЕРШ. 1944. Объект 196» — это напряженный детектив о борьбе советской контрразведки с нацистскими агентами в финальные годы войны. Главные роли исполнили Игорь Петренко и Владислав Котлярский.

На этот раз капитаны Лавров и Семенов получают информацию о немецкой диверсионной операции, способной изменить ход войны. Под угрозой не просто стратегические объекты, а сам маршал Жуков. Советская контрразведка обнаруживает отвлекающий маневр противника, но удастся ли им выйти на след настоящей угрозы, пока не стало слишком поздно?

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Актёры и съёмочная группа сериала «СМЕРШ 3»