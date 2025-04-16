СМЕРШ 3 (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
Контент станет доступным 16.04.2025
Сезоны и серии
Сюжет
«СМЕРШ. 1944. Объект 196» — это напряженный детектив о борьбе советской контрразведки с нацистскими агентами в финальные годы войны. Главные роли исполнили Игорь Петренко и Владислав Котлярский.
На этот раз капитаны Лавров и Семенов получают информацию о немецкой диверсионной операции, способной изменить ход войны. Под угрозой не просто стратегические объекты, а сам маршал Жуков. Советская контрразведка обнаруживает отвлекающий маневр противника, но удастся ли им выйти на след настоящей угрозы, пока не стало слишком поздно?
Смотреть «СМЕРШ. 1944. Объект 196» можно в онлайн-кинотеатре Wink. Если вам нравятся российские детективные сериалы, основанные на реальных исторических событиях, этот проект стоит внимания.
Сериал Объект 196 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Владислав
Котлярский
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актриса
Анастасия
Микульчина
- Актёр
Сергей
Иванюк
- Актёр
Сергей
Комаров
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- ЮААктёр
Юрий
Анпилогов
- ПДАктриса
Полина
Долиндо
- РМАктёр
Роман
Мигурский
- Актёр
Александр
Лавров
- Актёр
Валерий
Борисов
- ВРАктёр
Вадим
Рябинин
- ЕВАктёр
Егор
Втюрин
- ИУАктёр
Иван
Ушанов
- ССАктёр
Сергей
Соловьёв
- КБАктриса
Ксения
Борисова
- АМАктёр
Артём
Мосин-Щепачёв
- АПАктриса
Александра
Прокофьева
- АГАктриса
Анастасия
Груздева
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ГХАктриса
Гульнара
Хазеева
- ВЛАктёр
Владимир
Литышев
- АШАктёр
Александр
Шахов
- СКАктёр
Степан
Константинов
- ГШАктёр
Георгий
Шиханов
- НГСценарист
Николай
Голиков
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- РКСценарист
Роман
Коломыцев
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- Продюсер
Анатолий
Тупицын
- Продюсер
Андрей
Анохин
- Продюсер
Денис
Константинов
- МППродюсер
Марина
Платова
- САПродюсер
Светлана
Анохина
- АЕХудожник
Александр
Егоров
- АШХудожник
Алексей
Шевченко
- АМОператор
Алексей
Морозов
- КСЗвукорежиссёр
Кирилл
Симаков