СМЕРШ 3 (сериал, 2025) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

«СМЕРШ. 1944. Секретный истребитель» — захватывающий детектив о работе советской контрразведки в самые напряженные месяцы войны. В главных ролях снялись Игорь Петренко и Владислав Котлярский. Это еще одна новелла франшизы «СМЕРШ. 1944», где каждая миссия может изменить ход истории.



Капитаны Лавро�в и Семенов получают сверхсекретное задание — перехватить экспериментальный немецкий реактивный истребитель Messerschmitt Me.262. Этот самолет способен дать врагу серьезное преимущество в воздухе, и советская контрразведка не может допустить его использования. Но добраться до вражеского аэродрома в Белоруссии и вывести боевую машину — задача почти невыполнимая.



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