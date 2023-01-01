Биография

Анастасия Микульчина — актриса театра и кино. Родилась в городе Бендеры 4 августа 1983 года. В юности переехала вместе с семьей в Санкт-Петербург, где поступила в местный вуз на отделение журналистики. Проучившись два семестра, бросила институт и подалась в академию театрального искусства, которую успешно окончила в 2006 году. Первую роль на экране Анастасия Микульчина исполнила еще в студенчестве, засветившись в сериале «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». Также актрису можно встретить в картинах «Вдох-выдох», «Сонька Золотая Ручка», «Ее сердце», «А зори здесь тихие…», «Медиатор». В 2022 году воплотила образ Алисы в драмеди «Ева, рожай!».