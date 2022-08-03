Ее сердце (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

22-летняя Вика работает ведущей на радио, а по вечерам любит ходить с друзьями в клубы. В один из дней, прямо во время очередного эфира, Вике становится плохо. Девушку на скорой везут в больницу, где вскоре выясняется, что у нее серьезное заболевание сердца, и жить ей осталось недолго. Врачам удается найти донора. Им становится женщина, сбитая автомобилем. Ее сердце и пересаживают Виктории. После операции молодая пациентка начинает быстро восстанавливаться. Чужой орган хорошо приживается в ее организме. Вика идет на поправку, рядом с ней все время находится ее парень Денис. Еще находясь в палате интенсивной терапии, Вика неожиданно для себя начинает рисовать – раньше такого таланта девушка за собой не замечала.

Денис обращает внимание на то, что характер подруги постепенно меняется. Это уже не та веселая и раскованная девушка. Если раньше они не вылезали из ночных заведений, то теперь Вику туда не затащить. Все больше становится заметно, какое разное у молодых людей отношение к жизни. Более того, Вика признается Денису, что она испытывает странное чувство – как будто у нее есть ребенок, и ей нужно заботиться о нем…

