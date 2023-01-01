Биография

Лариса Руснак – актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, родилась 28 января 1962 года. Удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актрисе принесла роль в криминальном детективе «День рождения Буржуя». В 1983 году стала выпускницей театрального института в Киеве и была приглашена в столичный драматический театр, где служит уже более 35 лет. За годы работы в театре исполнила более 20 ролей, также участвовала в постановке театра «Актер». Первым фильмом Ларисы Руснак стал многосерийный криминальный детектив «День рождения Буржуя» (1999). Актриса исполнила роль подруги главной героини. Партнерами по съемочной площадке стали В. Николаев, И. Апексимова, А. Смоляков и др. Спустя два года на экраны вышло продолжение рейтингового сериала, в котором актриса также была задействована. В 2005 году снялась в полнометражной мелодраме «Украденное счастье». Актриса участвовала в съемках рейтинговых сериалов «Ящик Пандоры», «Манекенщица» и др. Одну из ключевых ролей Лариса Руснак исполнила в сериале «Чужие родные» (2018). Актриса работала телеведущей на украинском канале, занималась озвучиванием иностранных фильмов. Лариса Руснак была замужем за актером Тарасом Оглоблиным, в семье родился сын.