Биография

Екатерина Кистень – украинская актриса кино и театра. Родилась в Киеве 29 декабря 1979 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки Украины. В детстве будущая актриса профессионально занималась танцами, окончила музыкальную школу. С первой попытки поступить в театральный вуз ей не удалось, и Кистень подала документы в Киевское училище культуры. Окончив его, поступила в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, после выпуска из которого была принята на работу в Новый драматический театр на Печерске. В кино свою первую роль Екатерина Кистень исполнила еще подростком, в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». Актриса не замужем, долгое время состоит в отношениях с украинским дизайнером Ростиславом Вишневым. Детей у пары нет. За свою карьеру Екатерина Кистень исполнила около сотни ролей в кино и сериалах и несколько десятков ролей в театре. Узнаваемость пришла к ней после фильма «Завтра будет завтра», вышедшего в 2003 году. Самыми известными проектами с участием актрисы можно назвать «Возвращение Мухтара», «Родственнички», «Когда мы дома». Настоящую известность принес Екатерине Кистень фильм «Слуга народа» производства украинской студии «Квартал 95», где Кистень сыграла сестру главного героя. На данный момент является востребованной актрисой кино и телевидения, продолжает играть в театре.