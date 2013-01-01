Мой папа летчик (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.02013, Мой папа летчик
Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Люся Ермакова работает официанткой в офицерской столовой летного гарнизона. Ее сын Валька мечтает, чтобы у него был папа, и обязательно летчик. Подполковник Ивченко требует от Люси благосклонности, ведь это он помог ей с работой, но женщина избегает его. Ей нравится майор Ловцов. Однажды Валька убегает на аэродром и пропадает. На поиски ребенка поднимают весь гарнизон…
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
3.7 IMDb
- АИРежиссёр
Александр
Итыгилов мл.
- Актёр
Сергей
Комаров
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- ЕМАктриса
Елизавета
Майская
- Актриса
Марина
Коняшкина
- ОХАктёр
Олег
Харитонов
- ДСАктёр
Дмитрий
Су�ржиков
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- АСАктёр
Антон
Сладкевич
- ЕКАктриса
Екатерина
Кистень
- ОДСценарист
Ольга
Данилова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- СБОператор
Сергей
Борденюк
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик