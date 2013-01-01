Мой папа летчик (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Люся Ермакова работает официанткой в офицерской столовой летного гарнизона. Ее сын Валька мечтает, чтобы у него был папа, и обязательно летчик. Подполковник Ивченко требует от Люси благосклонности, ведь это он помог ей с работой, но женщина избегает его. Ей нравится майор Ловцов. Однажды Валька убегает на аэродром и пропадает. На поиски ребенка поднимают весь гарнизон…



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