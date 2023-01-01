Биография

Елизавета Майская – актриса кино, радио- и телеведущая. Родилась в 1985 году. Актерскому мастерству и искусству вокала училась в родном ей Киеве. Победив в телевизионном конкурсе 2005 года, получила право сниматься в главной роли сериала «Волчица». Своеобразной практикой стало ведение актрисой телепрогнозов погоды. Становлению профессионализма помогли и два годы работы на телевидении Будапешта. Во многих сериалах роли Майской – главные. В различных сезонах сериала «Возвращение Мухтара» актриса исполняет разные роли. Начав работу в приключенческой картине в 2007 году с эпизода, в 2012-м актриса создает образ главной героини, следователя. В мелодраматической комедии «Двигатель внутреннего сгорания» она блистательно играет девушку, вынужденную переодеться мужчиной, чтоб устроиться в конструкторское бюро. В мелодраме 2019 года «Стеклянная комната» ей достается роль учительницы, обуреваемой страстями прошлого. В фильме Майская на редкость органична как в изображении мгновений счастья, так в минуты глубокого потрясения героини. В производстве находятся сериалы, в которых актриса вновь играет непростые характеры наших современниц.