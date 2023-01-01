WinkРоман Дудчик
Роман Дудчик
- Карьера
- Композитор
Фильмография
Композитор
- 9.3
Подмена в один миг2014Бесплатно
- 9.1
Я буду ждать тебя всегда2014Бесплатно
- 8.6
Тариф «Счастливая семья»2013, 89 минБесплатно
- 8.6
Соседи по разводу2013, 91 минБесплатно
- 9.4
Любовь с испытательным сроком2013Бесплатно
- 9.0
Мой папа летчик2013, 91 минБесплатно
- 9.0
Это моя собака2012, 90 минБесплатно
- 8.6
Мечтать не вредно2012, 91 минБесплатно
- 9.3
Мамочка моя2012Бесплатно
- 9.3
Медовая любовь2011Бесплатно
- 8.7
Паутинка бабьего лета2011, 89 минБесплатно
- 9.3
Бабье лето2011Бесплатно
- 9.1
Когда на юг улетят журавли2010Бесплатно
- 8.9
Совсем другая жизнь2010Бесплатно
- 8.7
Дом для двоих2009, 91 минБесплатно
- 9.1
Еще один шанс2009Бесплатно