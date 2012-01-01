Мечтать не вредно (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.62012, Мечтать не вредно
Мелодрамы91 мин12+
Сюжет
Свету все считают безнадежной старой девой. Да и сама Cвета давно махнула на себя рукой: ни макияжа, ни причесок, ни нарядов.Муж сестры знакомит ее со своим помощником Кириллом – застенчивым старым холостяком, которому Света очень понравилась. Однако он у Светы симпатии не вызвал, но она молчит об этом, чтобы не обижать Кирилла.В это время в город из-за границы возвращается прежний возлюбленный Светы. Он – новый владелец ресторана, в котором героиня работает официанткой. Теперь это один из самых завидных женихов.
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5.3 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Павлов
- Актриса
Мария
Аниканова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актриса
Ада
Роговцева
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Денис
Матросов
- Актриса
Анна
Казючиц
- ДБАктриса
Дарья
Боцманова
- ЯГАктриса
Яна
Глущенко
- СКАктёр
Сергей
Калантай
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- НАСценарист
Наталья
Аверина
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- ЕГХудожница
Елена
Гарманенко
- МАОператор
Максим
Авлошенко
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик