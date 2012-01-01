Мечтать не вредно
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Мечтать не вредно

Мечтать не вредно (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Мечтать не вредно
Мелодрамы91 мин12+

Сюжет

Свету все считают безнадежной старой девой. Да и сама Cвета давно махнула на себя рукой: ни макияжа, ни причесок, ни нарядов.Муж сестры знакомит ее со своим помощником Кириллом – застенчивым старым холостяком, которому Света очень понравилась. Однако он у Светы симпатии не вызвал, но она молчит об этом, чтобы не обижать Кирилла.В это время в город из-за границы возвращается прежний возлюбленный Светы. Он – новый владелец ресторана, в котором героиня работает официанткой. Теперь это один из самых завидных женихов.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мечтать не вредно»

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