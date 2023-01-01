Биография

Анна Казючиц – актриса театра и кино России и Белоруссии. С ее участием снято большое количество отечественных фильмов. Родилась актриса Анна Казючиц в Норильске. Произошло это событие в середине 1983 года. Отец девушки был актером, но рано умер от рака. Мама работала врачом. В семье была младшая девочка, так что после гибели отца они остались втроем. Семья сначала жила в Красноярске, потом переехала в Минск. В 1999 году девушка поступила в Щукинское училище, параллельно она работала в академическом драматическом театре. В 2014 году актриса вышла замуж за Егора Грамматикова. У Егора остался ребенок от первого брака, из-за смерти матери мальчик живет с папой и Анной. В 2015 году в семье родился еще один мальчик. Дебют актрисы Анны Казючиц произошел в 1996 году в театре, она сыграла роль Офелии в пьесе «Гамлет». Далее она продолжала играть в театре, пока не появилась возможность попробовать свои силы в кино. В 1998 году первый фильм, в котором сыграла девушка, назывался «Ожог». Также появились популярные картины «Каменская», «Кодекс чести», «Домработница». Недавний фильм с Анной появился на экране в 2019 году под названием «Лабиринт иллюзий».