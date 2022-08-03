Мать и мачеха
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Мать и мачеха

Мать и мачеха (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Мать и мачеха
Мелодрама184 мин16+

О фильме

Мир для Кати полон улыбок и надежд. Но все меняет смерть отца и переезд в детский дом, где жизнь поворачивается к девочке не самой радужной своей стороной. Сердце Кати ожесточается, когда она понимает, что чужих детей никто не любит. Все свои усилия девочка тратит на то, чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, ставшей успешной лыжницей.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
184 мин / 03:04

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Мать и мачеха»