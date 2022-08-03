Мир для Кати полон улыбок и надежд. Но все меняет смерть отца и переезд в детский дом, где жизнь поворачивается к девочке не самой радужной своей стороной. Сердце Кати ожесточается, когда она понимает, что чужих детей никто не любит. Все свои усилия девочка тратит на то, чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, ставшей успешной лыжницей.

