Мать и мачеха (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Мать и мачеха
Мелодрама184 мин16+
О фильме
Мир для Кати полон улыбок и надежд. Но все меняет смерть отца и переезд в детский дом, где жизнь поворачивается к девочке не самой радужной своей стороной. Сердце Кати ожесточается, когда она понимает, что чужих детей никто не любит. Все свои усилия девочка тратит на то, чтобы научиться хорошо кататься на лыжах и повторить судьбу одной из выпускниц детского дома, ставшей успешной лыжницей.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Дмитрий
Ратомский
- АЛАктриса
Ангелина
Ландышко
- АЗАктриса
Анна
Зайцева
- ПСАктриса
Полина
Стефанович
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- АКАктриса
Александра
Куликова
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ВСХудожник
Владлен
Семченков
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко