Ваша остановка, мадам! (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Если ты провинциалка, мечтающая покорить большой город, то не стоит искать легких путей к вершинам благополучия - горький опыт девушки Леры тому подтверждение. Только приехав из деревни, она сразу же кинулась на поиски достойной кандидатуры на роль спутника жизни. А как же иначе, ведь брак с энергичным и перспективным мужчиной – лучшее средство обрести в сжатые сроки все городские блага!



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