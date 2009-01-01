Ваша остановка, мадам!
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Ваша остановка, мадам!

Ваша остановка, мадам! (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.02009, Ваша остановка, мадам!
Мелодрамы94 мин16+

Сюжет

Если ты провинциалка, мечтающая покорить большой город, то не стоит искать легких путей к вершинам благополучия - горький опыт девушки Леры тому подтверждение. Только приехав из деревни, она сразу же кинулась на поиски достойной кандидатуры на роль спутника жизни. А как же иначе, ведь брак с энергичным и перспективным мужчиной – лучшее средство обрести в сжатые сроки все городские блага!

Ваша остановка, мадам! смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Ваша остановка, мадам!»

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