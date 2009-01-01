Ваша остановка, мадам! (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.02009, Ваша остановка, мадам!
Мелодрамы94 мин16+
Сюжет
Если ты провинциалка, мечтающая покорить большой город, то не стоит искать легких путей к вершинам благополучия - горький опыт девушки Леры тому подтверждение. Только приехав из деревни, она сразу же кинулась на поиски достойной кандидатуры на роль спутника жизни. А как же иначе, ведь брак с энергичным и перспективным мужчиной – лучшее средство обрести в сжатые сроки все городские блага!
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Кирилл
Гребенщиков
- Актриса
Ольга
Лапшина
- ВШАктриса
Варвара
Шулятьева
- ОПАктёр
Олег
Петровский
- Актёр
Александр
Борисов
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ОСАктёр
Олег
Соколовский
- НЛАктёр
Никита
Люшненко
- ПИСценарист
Павел
Иванов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- ДШПродюсер
Дмитрий
Шутко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ОТОператор
Олег
Теплинский