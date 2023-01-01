Биография

Александр Борисов — российский актер. Родился в Саратове 27 февраля 1969 года. Актерское мастерство изучал в родном городе. После окончания вуза сотрудничал с Театром имени Брянцева, петербургской сценой «Балтийский дом». Входит в труппу театра «На Покровке» с 2003 года. Играл в постановках «Женитьба», «Мой бедный Марат», «Дракон», «Тартюф», «Гамлет», «Энергичные люди» и других. Свою первую роль на экране Александр Борисов исполнил в фильме «Человек с аккордеоном». Также его можно увидеть в проектах «Глухарь», «Интерны», «Солнечный удар», «Мурка», «Паук», «Последний мент», «Братья». Всего в фильмографии актера числится более 60 работ.