Слезы капали в фо-бо (фильм, 2022) смотреть онлайн
7.72022, Слезы капали в фо-бо
Комедия, Короткометражка15 мин18+
Фильм в подписке «START»
О фильме
Соня, молодая актриса, не получающая ролей в театре, вынуждена работать в холодных продажах по телефону. Там она знакомится с Черепом — брутальным гангстером, влюбленным в девушку своего босса. Благодаря Черепу Соня обретает знания в специфической тюремной лексике и пытается спасти своего театрального худрука во время ограбления.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоFull HD
Время15 мин / 00:15
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- СФРежиссёр
Сергей
Филатов
- СААктриса
Софья
Александрович
- Актёр
Александр
Борисов
- ПДАктёр
Павел
Давыдов
- АМАктёр
Александр
Мизёв
- НГАктриса
Наталья
Гребенкина
- СИАктриса
Софья
Игрушкина
- ТСАктёр
Тельман
Сулейманов
- СФСценарист
Сергей
Филатов
- АЦСценарист
Артём
Царегородцев
- АЦПродюсер
Артём
Царегородцев
- АППродюсер
Андрей
Пауков
- ЕБПродюсер
Екатерина
Бирюкова
- СМХудожница
Светлана
Михаленко
- АЕМонтажёр
Алексей
Ефремов
- СКОператор
Сергей
Комаров мл.
- ИКОператор
Илья
Комаров
- МРКомпозитор
Михаил
Ротарь
- ЕТКомпозитор
Евгений
Тейлор