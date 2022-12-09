Соня, молодая актриса, не получающая ролей в театре, вынуждена работать в холодных продажах по телефону. Там она знакомится с Черепом — брутальным гангстером, влюбленным в девушку своего босса. Благодаря Черепу Соня обретает знания в специфической тюремной лексике и пытается спасти своего театрального худрука во время ограбления.





