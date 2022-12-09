Слезы капали в фо-бо
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Слезы капали в фо-бо

Слезы капали в фо-бо (фильм, 2022) смотреть онлайн

7.72022, Слезы капали в фо-бо
Комедия, Короткометражка15 мин18+
Фильм в подписке «START»

О фильме

Соня, молодая актриса, не получающая ролей в театре, вынуждена работать в холодных продажах по телефону. Там она знакомится с Черепом — брутальным гангстером, влюбленным в девушку своего босса. Благодаря Черепу Соня обретает знания в специфической тюремной лексике и пытается спасти своего театрального худрука во время ограбления.


Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
Full HD
Время
15 мин / 00:15

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Слезы капали в фо-бо»