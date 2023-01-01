Самый известный диктор создает самый великий в мире клан (2024 год) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Внук знаменитого ловца монстров хочет доказать себе и окружающим, что он достоин своего деда: увлекательное аниме «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан» ждет вас на Wink!
С самого детства главный герой по имени Ноэль был восхищен своим легендарным дедом, сражавшимся с демонами. Мальчик дал себе обет идти по его стопам, но возникла небольшая проблема: у него отсутствуют сверхспособности. Среди охотников на монстров Ноэль занимает самую скромную позицию, известную как «диктор». Без боевых навыков он вынужден оказывать поддержку и помощь настоящим воинам из тыла. Тем не менее, молодой человек не сдается: он умен, настойчив, беспощаден и идет напролом к своей мечте.
Сможет ли Ноэль собрать самую мощную команду в мире, узнаете в зрелищном японском анимационном сериале «Самый известный диктор создает великий клан». Аниме онлайн смотреть вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ЮТРежиссёр
Юта
Такамура
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ЮСАктриса
Ю
Сэридзава
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ССАктёр
Сюнсукэ
Сакуя
- ЮВАкт�риса
Ю
Вакуи
- ЁНАктёр
Ёсики
Накадзима
- АТАктёр
Акихиро
Тадзима
- КХАктриса
Каэдэ
Хондо
- ЁОАктёр
Ёсукэ
Омомо
- ТИСценарист
Такаё
Иками
- ДСценарист
Дзяки
- ЯСценарист
Ямори-тян
- ТМПродюсер
Таиё
Мацуда
- АНПродюсер
Акихиро
Нарита
- ТСПродюсер
Такаси
Сояма
- НКАктёр дубляжа
Никита
Кучихидзе
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Александр
Борисов
- ДГАктёр дубляжа
Денис
Громаков
- АГАктриса дубляжа
Ася
Гордиевская
- ИИАктёр дубляжа
Иван
Иванов
- СТХудожник
Синобу
Такахаси
- КТХудожник
Кэндзи
Тэрао
- МООператор
Масааки
Онодэра
- АНРежиссёр дубляжа
Артём
Николаев
- СЕРежиссёр дубляжа
Сергей
Евтягин