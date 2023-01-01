Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
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Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
9.42024, The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

Самый известный диктор создает самый великий в мире клан (2024 год) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Внук знаменитого ловца монстров хочет доказать себе и окружающим, что он достоин своего деда: увлекательное аниме «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан» ждет вас на Wink!

С самого детства главный герой по имени Ноэль был восхищен своим легендарным дедом, сражавшимся с демонами. Мальчик дал себе обет идти по его стопам, но возникла небольшая проблема: у него отсутствуют сверхспособности. Среди охотников на монстров Ноэль занимает самую скромную позицию, известную как «диктор». Без боевых навыков он вынужден оказывать поддержку и помощь настоящим воинам из тыла. Тем не менее, молодой человек не сдается: он умен, настойчив, беспощаден и идет напролом к своей мечте.

Сможет ли Ноэль собрать самую мощную команду в мире, узнаете в зрелищном японском анимационном сериале «Самый известный диктор создает великий клан». Аниме онлайн смотреть вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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