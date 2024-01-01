9.32024, The Most Notorious "Talker" Runs the World's Greatest Clan
Аниме, Фэнтези18+
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан 1 сезон 2 серия смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Мальчик Ноэль — внук прославленного искателя и истребителя монстров. Парень всегда мечтал стать таким же великим, как его дед, но в итоге получил самую слабую профессию из всех возможных — диктора. Но парень решает не сидеть сложа руки и намеревается основать сильнейший клан в стране. Используя ораторский талант, Ноэль начинает собирать под свои знамёна убийц и героев всех мастей
Сериал Самый известный диктор создает самый великий в мире клан 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЯпония
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb
