Самый известный диктор создает самый великий в мире клан 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Мальчик Ноэль — внук прославленного искателя и истребителя монстров. Парень всегда мечтал стать таким же великим, как его дед, но в итоге получил самую слабую профессию из всех возможных — диктора. Но парень решает не сидеть сложа руки и намеревается основать сильнейший клан в стране. Используя ораторский талант, Ноэль начинает собирать под свои знамёна убийц и героев всех мастей

