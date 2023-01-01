Самый известный диктор создает самый великий в мире клан 1 сезон (2024 год) смотреть
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Боевое фэнтези о преодолении трудностей и обретении величия на пути к мечте. Если вы хотите погрузиться в приключения отважного персонажа, то не пропустите 1 сезон аниме «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан».
Первый сезон познакомит вас с Ноэлем — внуком легендарного ловца монстров, мечтающего стать таким же прославленным охотником, как его дедушка. Однако судьба распоряжается иначе, и парень получает самую слабую профессию — так называемого диктора. Но Ноэль не теряет бодрости духа и решает использовать свои способности, чтобы создать лучший клан в стране, объединяя убийц и героев всех рангов. С помощью ораторского мастерства юноша собирает под своими знаменами разных личностей: от смелых воинов до самых хитрых магов.
Не терпится узнать, сможет ли Ноэль повторить успех своего деда и стать легендарным истребителем нечисти? Тогда скорее включайте 1 сезон аниме «Самый известный диктор создает великий клан». Смотреть онлайн фэнтези вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыМультфильмы, Боевики, Приключения, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
- ЮТРежиссёр
Юта
Такамура
- ДЯАктёр
Даики
Ямасита
- ЮСАктриса
Ю
Сэридзава
- ТКАктёр
Такэхито
Коясу
- ССАктёр
Сюнсукэ
Сакуя
- ЮВАктриса
Ю
Вакуи
- ЁНАктёр
Ёсики
Накадзима
- АТАктёр
Акихиро
Тадзима
- КХАктриса
Каэдэ
Хондо
- ЁОАктёр
Ёсукэ
Омомо
- ТИСценарист
Такаё
Иками
- ДСценарист
Дзяки
- ЯСценарист
Ямори-тян
- ТМПродюсер
Таиё
Мацуда
- АНПродюсер
Акихиро
Нарита
- ТСПродюсер
Такаси
Сояма
- НКАктёр дубляжа
Никита
Кучихидзе
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- Актёр дубляжа
Александр
Борисов
- ДГАктёр дубляжа
Денис
Громаков
- АГАктриса дубляжа
Ася
Гордиевская
- ИИАктёр дубляжа
Иван
Иванов
- СТХудожник
Синобу
Такахаси
- КТХудожник
Кэндзи
Тэрао
- МООператор
Масааки
Онодэра
- АНРежиссёр дубляжа
Артём
Николаев
- СЕРежиссёр дубляжа
Сергей
Евтягин