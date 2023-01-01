Кирилл Плетнёв

Биография

Кирилл Плетнев – актер, режиссер, монтажер, продюсер и сценарист. Неоднократно награждался премиями российских кинофестивалей – и как актер, и как режиссер. Плетнев родился в Харькове. Его отец являлся известным инженером-изобретателем, а мать получила звание мастера спорта международного класса. Через год после рождения Кирилла семья переехала в Ленинград. В раннем детстве мальчик пошел по стопам матери и заинтересовался бальными танцами, даже завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Однако в средней школе увлекся театром и принял решение поступать на актерский факультет СПбГАТИ. По окончании университета начал сниматься, затем увлекся режиссурой. На данный момент одинаково успешно работает в обеих областях. Кинодебютом для актера стала «Убойная сила 2», после чего он снялся еще в нескольких сериалах. Артист работает различных жанрах, предпочитая сложные драматические фильмы. Среди наиболее популярных ролей Кирилла Плетнева – «Адмиралъ», «Метро» и «Викинг».