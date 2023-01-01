Кирилл Плетнёв
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 30 декабря 1979 г. (45 лет)
Биография
Кирилл Плетнев – актер, режиссер, монтажер, продюсер и сценарист. Неоднократно награждался премиями российских кинофестивалей – и как актер, и как режиссер. Плетнев родился в Харькове. Его отец являлся известным инженером-изобретателем, а мать получила звание мастера спорта международного класса. Через год после рождения Кирилла семья переехала в Ленинград. В раннем детстве мальчик пошел по стопам матери и заинтересовался бальными танцами, даже завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Однако в средней школе увлекся театром и принял решение поступать на актерский факультет СПбГАТИ. По окончании университета начал сниматься, затем увлекся режиссурой. На данный момент одинаково успешно работает в обеих областях. Кинодебютом для актера стала «Убойная сила 2», после чего он снялся еще в нескольких сериалах. Артист работает различных жанрах, предпочитая сложные драматические фильмы. Среди наиболее популярных ролей Кирилла Плетнева – «Адмиралъ», «Метро» и «Викинг».
Фильмография
Актёр
- 8.4
День слепого Валентина2022, 107 минБесплатно
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 8.2
Коллектор2016, 71 мин
- 9.1
Любовь с ограничениями2016, 98 минБесплатно
- 9.1
Не в парнях счастье2014, 94 минБесплатно
- 9.2
Метро2012, 126 мин
- 8.9
Александра2010, 97 минБесплатно
- 9.5
Каникулы строгого режима2009, 109 мин
- 8.0
Ваша остановка, мадам!2009, 94 минБесплатно
- 9.2
Любовь-морковь 22008, 94 минБесплатно