Не в парнях счастье (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.22014, Не в парнях счастье
Мелодрама94 мин12+
О фильме
Поучительная мелодрама с Мариной Могилевской и Кириллом Плетневым. Диана устала от однообразия собственной жизни: учеба, дом, семейные скандалы. Она мечтает встретить своего принца, и выпорхнуть наконец из родительского гнезда. Достойная кандидатура уже маячит на горизонте. Сергей вырос в полной семье, живет благополучной жизнью в достатке. Дело близится к свадьбе, но один инцидент может поставить крест на грядущем бракосочетании: жених решает устроить мальчишник, и невеста застает его со своей лучшей подругой. Диана в шоке и полной растерянности, но помощь приходит, откуда не ждали: полезные жизненные уроки ей дает потенциальная свекровь.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ЛБАктриса
Люба
Баханкова
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Агата
Муцениеце
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- АКАктёр
Александр
Ковалёв
- ИЧАктриса
Ирина
Чипиженко
- ИЧАктёр
Игорь
Чигасов
- ДНАктриса
Дана
Назарова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АХОператор
Антон
Хмельков