Поучительная мелодрама с Мариной Могилевской и Кириллом Плетневым. Диана устала от однообразия собственной жизни: учеба, дом, семейные скандалы. Она мечтает встретить своего принца, и выпорхнуть наконец из родительского гнезда. Достойная кандидатура уже маячит на горизонте. Сергей вырос в полной семье, живет благополучной жизнью в достатке. Дело близится к свадьбе, но один инцидент может поставить крест на грядущем бракосочетании: жених решает устроить мальчишник, и невеста застает его со своей лучшей подругой. Диана в шоке и полной растерянности, но помощь приходит, откуда не ждали: полезные жизненные уроки ей дает потенциальная свекровь.

