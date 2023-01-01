Марина Могилевская

Биография

Родилась известная актриса в Тюменской области, городе Заводоуковске 6 августа 1970 года. Марина известна не только своими ролями в кино, она играет в театре и часто появляется на ТВ. В 2010 г. ей присуждено звание заслуженной артистки России. За плечами М. Могилевской – 2 института, один – народного хозяйства, второй – театральный имени И. К. Карпенко-Карого. Оба учебных заведения расположены в Киеве. Там же Марина начала свою актерскую карьеру на сцене Театра им. Леси Украинки. Оттуда молодая и талантливая женщина уехала в Москву. Дебют М. Могилевской в кино состоялся в 1989 г. – картина «Каменная душа». Марина активно снимается в сериалах, самые известные из них: «Марш Турецкого», «Склифосовский», «Лучший город Земли», «Московские окна», «Кухня» и другие. В 2001 г. состоялся режиссерский дебют Марины Могилевской – она сняла комедию «Когда ее совсем не ждешь», где сама же и сыграла главную женскую роль. С 1998 г. актриса часто появляется на телеэкране в роли ведущей ток-шоу, новостей и различных передач. В 1997 г. Марине Могилевской вручили приз за лучшую женскую роль на Втором киевском международном фестивале актеров кино «Стожары». Награда получена за роль М. Фоли в фильме «Репортаж», который снял Владимир Балкашинов.