Каменская (сериал, 1999) смотреть онлайн
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Сюжет
Елена Яковлева, Сергей Гармаш и Дмитрий Нагиев в культовом детективном сериале двухтысячных по мотивам романов Александры Марининой.
Анастасия Каменская — майор милиции, служит в уголовном розыске и с головой погружена в работу. Ее профессиональное чутье и острый ум не о�ставляют преступникам шансов. Поэтому, когда трагически погибает сотрудница МВД, расследовать дело поручают именно Каменской и ее напарнику. Казалось бы, обычный несчастный случай, но опытный майор не готова так легко поверить в случайность. Очень скоро расследование превращается в опасную игру, где под угрозой уже сама Каменская.
Куда женщину-следователя приведет привычка лезть не в свое дело? Подробности в многосерийном детективе «Каменская» — сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- АПСценарист
Александр
Полозов
- НТСценарист
Наталия
Токарева
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Лютаева
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- ВИХудожниц�а
Виктория
Ильина
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ААКомпозитор
Алексей
Айги