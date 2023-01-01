Каменская (сериал, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Елена Яковлева, Сергей Гармаш и Дмитрий Нагиев в культовом детективном сериале двухтысячных по мотивам романов Александры Марининой.



Анастасия Каменская — майор милиции, служит в уголовном розыске и с головой погружена в работу. Ее профессиональное чутье и острый ум не о�ставляют преступникам шансов. Поэтому, когда трагически погибает сотрудница МВД, расследовать дело поручают именно Каменской и ее напарнику. Казалось бы, обычный несчастный случай, но опытный майор не готова так легко поверить в случайность. Очень скоро расследование превращается в опасную игру, где под угрозой уже сама Каменская.



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