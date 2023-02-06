Каменская (сериал, 1999) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
9.51999, Каменская. Сезон 1. Серия 15
Драма, Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+52 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+54 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+53 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+54 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+52 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+49 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+53 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+55 мин
Каменская
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Аналитик МУРа, майор милиции Анастасия Каменская подключается к расследованию загадочного происшествия, в результате которого погибла молодая женщина - сотрудник МВД. Внешне все выглядит как трагический и нелепый несчастный случай.
Однако привычка не верить в случайности заставляет Каменскую обратить более пристальное внимание на людей, окружавших погибшую. Разбираясь в малозначащих на первый взгляд обстоятельствах дела, майор Каменская не подозревает, что включается в смертельно опасную игру, ставкой в которой станет ее собственная жизнь...
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Юрий
Мороз
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- АПСценарист
Александр
Полозов
- НТСценарист
Наталия
Токарева
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- ВАПродюсер
Владилен
Арсеньев
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Лютаева
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- ВИХудожница
Виктория
Ильина
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- НИОператор
Николай
Ивасив
- ААКомпозитор
Алексей
Айги