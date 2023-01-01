Биография

Алексей Горбунов – прекрасный и талантливый актер. Он является заслуженным артистом Украины, его работами восхищаются многие. Он сыграл в десятках картин и сериалов, раскрывающих его большой талант. Родился Алексей на Русановке в столице Украины в 1961 году. С детства любил играть с мальчишками в футбол. С ранних лет увлекся театром, что не очень нравилось его отцу. Первая попытка поступления в театральный вуз имени Карпенко-Карого провалилась. Благодаря работе в театре им. Л. Украинки он познакомился с мужем Ады Роговоцевой, который помог с зачислением в учебное заведение. В год окончания вуза актер Алексей Горбунов был приглашен в картину «Груз без маркировки», где ему предложили сыграть главную роль таможенника. Далее было участие в сериалах «Макар-следопыт» и «Каникулы Петрова и Васечкина». Из-за службы в армии карьеру пришлось отложить. Позже сыграл Алексей Горбунов роль в картине «К расследованию приступить». В 90-е годы пришлось подрабатывать извозом, так как на студии Довженко начался кризис. Толчком в карьере актера стала картина «Графиня де Монсоро», где ему досталась роль шута. После этого он стал сниматься во многих фильмах. Среди них «Страна глухих», «Каменская», «Марш Турецкого», «След оборотня» и другие. За ленту «12» ему была присвоена награда «Золотой орел». Сотрудничая с зарубежными режиссерами, снялся в киноленте «Мебиус». А. Горбунов работал ди-джеем на радио, вел шоу «Чудо-люди» и «Ночной будильник». Стал организатором группы «Грусть пилота». В 2015 году снялся в картине «Гвардия», прославляющей украинских солдат. Женат был два раза. Первый раз супругой стала художница Светлана Лопухова, в браке с которой родилась дочь. Второй раз женился на Ирине Ковалевой, родившей ему вторую дочь.