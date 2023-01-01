Закон мышеловки (сериал, 2007) смотреть онлайн
8.02007, Закон мышеловки 1 сезон
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет
Молодой ученый Вадим воплотил мечту нескольких поколений кибернетиков, создав компьютерный интеллект - электронную копию человеческого мозга. Но даже сам изобретатель не знает, какая цена заплачена за его открытие.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АЯРежиссёр
Александр
Якимчук
- АПАктёр
Анатолий
Пашинин
- Актёр
Илья
Носков
- Актёр
Алексей
Серебряков
- АЧАктёр
Андрей
Чуманов
- НДАктёр
Николай
Дик
- ВДАктёр
Валерий
Доронин
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- ЮГАктриса
�Юлия
Горшенина
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- СКАктёр
Сергей
Кузнецов
- СБСценарист
Сергей
Бондаренко
- АЧПродюсер
Александр
Черняев
- ССХудожник
Станислав
Соловьев
- ГЖОператор
Гарик
Жамгарян
- ЭШКомпозитор
Эдмунд
Шклярский