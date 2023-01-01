Закон мышеловки
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Закон мышеловки

Закон мышеловки (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.02007, Закон мышеловки 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой ученый Вадим воплотил мечту нескольких поколений кибернетиков, создав компьютерный интеллект - электронную копию человеческого мозга. Но даже сам изобретатель не знает, какая цена заплачена за его открытие.


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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон мышеловки»

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