Закон мышеловки (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой ученый Вадим воплотил мечту нескольких поколений кибернетиков, создав компьютерный интеллект - электронную копию человеческого мозга. Но даже сам изобретатель не знает, какая цена заплачена за его открытие.



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