Закон мышеловки. Сезон 1. Серия 8
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Закон мышеловки (сериал, 2007) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.02007, Закон мышеловки. Сезон 1. Серия 8
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой ученый Вадим воплотил мечту нескольких поколений кибернетиков, создав компьютерный интеллект - электронную копию человеческого мозга. Но даже сам изобретатель не знает, какая цена заплачена за его открытие.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон мышеловки»