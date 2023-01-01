Биография

Российский актер Андрей Чуманов хорошо известен петербургской театральной публике. На протяжении более чем двадцати лет Чуманов выходил на подмостки Небольшого драматического театра. Актер совмещает работу на сцене со съемками. В его копилке – участие в почти трех десятках телевизионных и кино проектов. Будущая «звезда» театральных подмостков родилась 21 августа 1971 года. После окончания школы Чуманов поступил в один из старейших театральных вузов страны – Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Молодой человек получил диплом учреждения образования в 1996 году и сразу после выпуска был принят в труппу театра «БУФФ». В 1999 году он перешел в Небольшой драматический театр, в котором выступал долгие годы. С самого начала карьеры актер появлялся не только на сцене, но и на экране. Список сериалов Андрея Чуманова включает такие многосерийные картины, как «Братва», «Высокие ставки» и «Убийство на троих». С 2019 года актер сотрудничает с Народным театром «Перспектива» – любительской труппой, благодаря которой он смог попробовать себя в качестве режиссера. Роли Андрея Чуманова демонстрируют широту его актерского таланта. За долгие годы карьеры ему доводилось играть и фаворита императрицы, и директора ПТУ.