Андрей Чуманов
- Дата рождения
- 21 августа 1971 г. (53 года)
Биография
Российский актер Андрей Чуманов хорошо известен петербургской театральной публике. На протяжении более чем двадцати лет Чуманов выходил на подмостки Небольшого драматического театра. Актер совмещает работу на сцене со съемками. В его копилке – участие в почти трех десятках телевизионных и кино проектов. Будущая «звезда» театральных подмостков родилась 21 августа 1971 года. После окончания школы Чуманов поступил в один из старейших театральных вузов страны – Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Молодой человек получил диплом учреждения образования в 1996 году и сразу после выпуска был принят в труппу театра «БУФФ». В 1999 году он перешел в Небольшой драматический театр, в котором выступал долгие годы. С самого начала карьеры актер появлялся не только на сцене, но и на экране. Список сериалов Андрея Чуманова включает такие многосерийные картины, как «Братва», «Высокие ставки» и «Убийство на троих». С 2019 года актер сотрудничает с Народным театром «Перспектива» – любительской труппой, благодаря которой он смог попробовать себя в качестве режиссера. Роли Андрея Чуманова демонстрируют широту его актерского таланта. За долгие годы карьеры ему доводилось играть и фаворита императрицы, и директора ПТУ.